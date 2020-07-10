В Костроме ликвидируют последствия непогоды

Коммунальные службы в Костроме ликвидируют последствия ливней и шквалистого ветра, повалившего деревья, оборвавшего провода, повредившего крышу и газопровод одного из зданий. Об этом в четверг, 9 июля, сообщило REGNUM со ссылкой на городскую администрацию.

Ветер с порывами до 21 м/с и сильный ливень наблюдались в регионе вечером 8 июля. Всего из-за непогоды в городе упали 18 деревьев, три из которых повредили припаркованные автомобили. Еще три дерева рухнули на дома и перекрыли движение на нескольких дорогах. Кроме того, серьезно повреждено асфальтное покрытие и разрушены гаражные постройки, сообщает телеканал «Звезда».

Помимо этого ветер повредил крышу частного нежилого здания на Индустриальной улице и фасадный газопровод низкого давления. Постройка в настоящее время отключена от газоснабжения, специалисты ведут восстановительные работы.

8 июля сообщалось, что в Москве и Подмосковье ветром повалено 130 деревьев и повреждено 23 автомобиля. Накануне на Московский регион обрушился дождь с ветром, порывы которого достигали 22 м/с. В Московской области повреждено 11 автомобилей, повалено 94 дерева и упал один рекламный щит.