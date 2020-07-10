Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Фургал не признал вину во вменяемых ему преступлениях
Мир
В Киеве назвали неактуальными Минские соглашения
Общество
В Гидрометцентре назвали сроки возвращения аномальной жары в Москву
Мир
Постпред РФ Лукашевич рассказал о системном расизме в США
Спорт
Гендиректор «Зенита» заявил о необходимости «затянуть пояса»

В Костроме ликвидируют последствия непогоды

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Коммунальные службы в Костроме ликвидируют последствия ливней и шквалистого ветра, повалившего деревья, оборвавшего провода, повредившего крышу и газопровод одного из зданий. Об этом в четверг, 9 июля, сообщило REGNUM со ссылкой на городскую администрацию.

Ветер с порывами до 21 м/с и сильный ливень наблюдались в регионе вечером 8 июля. Всего из-за непогоды в городе упали 18 деревьев, три из которых повредили припаркованные автомобили. Еще три дерева рухнули на дома и перекрыли движение на нескольких дорогах. Кроме того, серьезно повреждено асфальтное покрытие и разрушены гаражные постройки, сообщает телеканал «Звезда».

Помимо этого ветер повредил крышу частного нежилого здания на Индустриальной улице и фасадный газопровод низкого давления. Постройка в настоящее время отключена от газоснабжения, специалисты ведут восстановительные работы.

8 июля сообщалось, что в Москве и Подмосковье ветром повалено 130 деревьев и повреждено 23 автомобиля. Накануне на Московский регион обрушился дождь с ветром, порывы которого достигали 22 м/с. В Московской области повреждено 11 автомобилей, повалено 94 дерева и упал один рекламный щит.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020