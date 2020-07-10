Лукашенко заявил о беспрецедентном давлении на Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что страна испытывает в данный момент беспрецедентное давление за всё время независимости. Об этом он заявил 9 июля на встрече с представителями крупнейших СМИ в Минске.

«Надо признать, что такого давления, как в эти дни, Беларусь не испытывала за всё время своего независимого развития. Всё сплелось в один узел», — цитирует его пресс-служба.

Белорусский лидер в ходе своего выступления насчитал пять «пандемий» в стране: непосредственно медицинскую, углеводородную, политическую, экономическую и, как следствие, информационную.

Всё это, по его словам, наложилось на предстоящие президентские выборы, запланированные в августе 2020 года, и связанные с этим политические события.

Ранее Лукашенко, комментируя информацию о якобы состоявшемся разговоре между главами России и Белоруссии по объединению двух стран, заявил, что суверенитет и независимость страны не продаются.