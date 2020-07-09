Дзюба отпраздновал чемпионство «Зенита» песней «Голубая луна»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба во время празднования второго подряд чемпионства клуба в Тинькофф-Российской премьер-лиге исполнил хит Бориса Моисеева и Николая Трубача «Голубая луна».

9 июля команда и члены семей футболистов собрались в одном из ресторанов Петербурга. Кадры с мероприятия опубликовала в Instagram супруга полузащитника Магомеда Оздоева.

На кадрах видно, как Дзюба и Михаил Кержаков исполняют в караоке «Голубую луну».

8 июля «Зенит» обыграл «Краснодар» и досрочно завоевал чемпионский титул.

При этом празднование события в раздевалке обернулось скандалом из-за шутки Дзюбы и Азмуна. «Спартак» позднее направил жалобу на сине-бело-голубых в РФС.