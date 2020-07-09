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Лукашенко ответил на заявления о стоимости суверенитета Белоруссии

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Фото: ТАСС/Андрей Покумейко/БелТА
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями крупнейших СМИ заявил, что суверенитет и независимость страны не продаются.

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Так белорусский лидер прокомментировал заявление главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, который заявил, что у него есть подтверждения о якобы состоявшемся разговоре между главами России и Белоруссии по объединению двух стран.

«Вчера — позавчера в обзоре я прочитал, да и наш друг Венедиктов говорит: это вопрос цены, предложите Лукашенко хорошую цену. Слушайте, нет той цены, которую они могут мне заплатить, чтобы я пошел на их условия. Нет той цены! <…> Это не продается. Суверенитет и независимость не продаются!», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба в четверг, 9 июля.

Он подчеркнул, что это его личные убеждения и принципы.

3 июля президент Белоруссии на торжественном собрании, посвященном Дню независимости страны, заявил, что граждане России и Украины завидуют белорусам, которые живут в «безопасной, спокойной стране».

2 июля Центризбирком (ЦИК) Белоруссии получил от Лукашенко документы на регистрацию в качестве кандидата на президентских выборах. Он занимает пост с июня 1994 года, идет пятый срок его президентства.

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