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В Афинах полицейские применили слезоточивый газ против демонстрантов

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Фото: REUTERS/Alkis Konstantinidis
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В центре Афин полицейские применили слезоточивый газ, чтобы разогнать демонстрантов у здания парламента, выступающих против ужесточения законодательства о митингах, сообщает 9 июля телеканал SKAI.

К данной мере силовики прибегли после того, как в них некоторые участники протеста начали бросать камни, бутылки и коктейли Молотова. В результате столкновения между правоохранителями и демонстрантами пострадали трое полицейских, задержаны по меньшей мере 22 человека.

Отмечается, что в центре города у правительственного здания собрались около 150-200 человек. Они протестуют против принятия законопроекта о демонстрациях, за который сегодня голосуют греческие политики. Инициатива, в частности, усложняет порядок проведения митингов.

Демонстрации проходят на фоне зафиксированного накануне в Греции прироста заболевших COVID-19 туристов.

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