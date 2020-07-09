В Афинах полицейские применили слезоточивый газ против демонстрантов

В центре Афин полицейские применили слезоточивый газ, чтобы разогнать демонстрантов у здания парламента, выступающих против ужесточения законодательства о митингах, сообщает 9 июля телеканал SKAI.

К данной мере силовики прибегли после того, как в них некоторые участники протеста начали бросать камни, бутылки и коктейли Молотова. В результате столкновения между правоохранителями и демонстрантами пострадали трое полицейских, задержаны по меньшей мере 22 человека.

Отмечается, что в центре города у правительственного здания собрались около 150-200 человек. Они протестуют против принятия законопроекта о демонстрациях, за который сегодня голосуют греческие политики. Инициатива, в частности, усложняет порядок проведения митингов.

Демонстрации проходят на фоне зафиксированного накануне в Греции прироста заболевших COVID-19 туристов.