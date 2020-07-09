Умер бывший тренер сборной СССР по футболу Владимир Сальков

Экс-тренер национальной олимпийской сборной СССР по футболу Владимир Сальков скончался в возрасте 83 лет. Об этом в четверг, 9 июля, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Информацию о смерти тренера также опубликовали в официальном Twitter-аккаунте московского ФК ЦСКА. Армейцы выразили соболезнования родным и близким Салькова, занимавшего пост спортивного директора команды в период с 2003 по 2007 год, пишет RNS.

Владимир Сальков выступал за украинский «Шахтер» и в качестве футболиста провел в клубе 10 лет, отмечает телеканал «360». Будучи защитником, он два раза выигрывал в составе команды Кубок СССР. Также Сальков играл за клуб «Крылья Советов», пишет RT.

После завершения спортивной карьеры он работал тренером в «Шахтере» и «Торпедо», а также входил в тренерский штаб Эдуарда Малофеева в сборной Советского Союза. После ухода из команды Сальков помогал олимпийской команде. С его участием в тренерском штабе олимпийская сборная СССР команда выиграла золото Олимпийских Игр 1988 года, пишет НСН.