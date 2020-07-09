Свыше 4,5 тыс. выпускников в Подмосковье закончили школу с медалью

В Московской области больше 4,5 тыс. выпускников закончили школу с медалью «За особые успехи в учении». Об этом в четверг, 9 июля, сообщается на сайте регионального министерства образования.

Как отметили в ведомстве, 4,5 тыс. учеников закончили школу, продемонстрировав самые лучшие результаты. Уточняется, что такой показатель соответствует 13% от общего количества выпускников 2020 года, пишет агентство городских новостей «Москва».

«Годом ранее за особый успех в обучении были награждены около четырех тысяч медалистов из 33 тысяч выпускников. В этом году медаль не зависела от результатов ЕГЭ», — приводит телеканал «360» слова министра образования Подмосковья Ирины Каклюгиной.

Она отметила, что аттестаты и медали выпускники получили по результатам итоговых оценок. Тем, кто намерен поступать в вуз, предстоит написать ЕГЭ, пишет RT.

В конце июня сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин призвал членов правительства продумать способы поддержки выпускников в вопросах трудоустройства, особенно в условиях усилившейся конкуренции на рынке труда.