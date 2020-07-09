С Михаила Ефремова взыскали более 100 тыс. рублей

Суд взыскал с актера Михаила Ефремова около 118 тыс. рублей по иску Инспекции Федеральной налоговой службы (ИФНС), сообщает 9 июля АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу Хамовнического суда столицы.

Отмечается, что средства взыскали за неуплату административного штрафа в срок.

По данным агентства, Ефремов не заплатил транспортный налог за свой автомобиль Jeep Grand Cherokee, на котором он и попал в ДТП в центре Москвы 8 июня.

Тогда джип артиста выехал на встречную полосу и протаранил фургон Lada, за рулем которого находился курьер Сергей Захарова. Мужчина скончался в больнице.

Медэкспертиза показала наличие в организме Ефремова алкоголя и наркотиков. Возбуждено уголовное дело, актер отправлен под домашний арест.

8 июля его адвокат Эльма Пашаев заявил о наличии доказательств невиновности артиста и пообещал добиваться оправдательного приговора.