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Мэр Рио-де-Жанейро назвал условие открытия пляжей

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Фото: REUTERS/Ricardo Moraes
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Запрет на посещение пляжей Рио-де-Жанейро будет снят, когда появится вакцина против коронавирусной инфекции, заявил глава города Марсело Кривелла.

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Кривелла подчеркнул, что с этих выходных нарушителей запрета будут штрафовать.

«Тенденция заключается в том, чтобы сохранить запрет до тех пор, пока мы не получим вакцину», — заявил он журналистам на пресс-конференции, пишет газета O Dia в четверг, 9 июня.

По словам главы города, снятие запрета может привести к тому, что пляжи начнут массово посещать люди, а возвращаясь домой на общественном транспорте, не будут надевать маски.

Отмечается, что на сегодняшний день на городских пляжах разрешено заниматься спортом. Однако некоторые жители пользуются этим и отдыхают, лежа на песке, что будет караться штрафом.

По данным портала Worldometer на 9 июля, в стране зафиксировано более 1,7 млн случаев заболевания, погибли свыше 68,3 тыс. пациентов.

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