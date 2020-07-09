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Следствие назвало предварительную причину смерти мэра Сеула

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Фото: ТАСС/EPA/YONHAP
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Предварительной причиной смерти мэра Сеула Пак Вон Суна является самоубийство. Об этом в четверг, 9 июля, сообщает телеканал Yonhap со ссылкой на представителя полиции южнокорейской столицы.

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По его словам, точную причину гибели градоначальника предстоит установить во время вскрытия.

Ранее в четверг Вон Сун был найден мертвым на севере Сеула.

До этого чиновника разыскивали как пропавшего без вести. О пропаже мэра сообщила его дочь. По ее словам, он вышел из дома и выключил телефон. Также он оставил записку, напоминающую завещание.

8 июля секретарь Пак Вон Суна подала в столичное полицейское управление иск против чиновника о сексуальных домогательствах. Женщина обратилась с жалобами на приставания накануне его исчезновения, передает НСН.

По ее словам, помимо нее есть и другие жертвы домогательств градоначальника. После допроса девушки полиция вызвала других свидетелей. Стражи порядка пришли к выводу, что сам градоначальник также должен дать показания.

Однако в четверг стало известно о его исчезновении. В этот день Вон Сун также отменил все рабочие поездки якобы из-за плохого самочувствия и не пришел на работу.

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