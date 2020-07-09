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За сутки 94 российских военнослужащих выздоровели от COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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За последние сутки 94 военнослужащих министерства обороны России выздоровели от COVID-19. Об этом говорится в информационном бюллетене, опубликованном 9 июля на сайте ведомства.

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«В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта месяца на текущие сутки установлено 1238 военнослужащих с положительными результатами тестирования, из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны России – 975 человек; в изоляторах по месту службы — 62 человека; в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения — 28 человек; изолированы на дому – 173 человека», — говорится в сообщении.

Среди курсантов высших военных учебных заведений Минобороны за все время пандемии зафиксировано 270 случаев заболевания COVID-19. 237 человек — проходят лечение в ведомственных госпиталях, 20 — в изоляторах по месту службы и в гражданских лечебных учреждениях и 13 человек — изолированы на дому.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань.

В России на сегодняшний день зафиксировано 707 301 подтвержденный тестами случай коронавирусной инфекции, среди которых 6509 за последние сутки. Скончались 10 843 человека, выздоровели 481 316 пациентов.

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