В Роскомнадзоре заявили о жестких требованиях к маркировке СМИ-иноагентов

Требования к форме маркировки СМИ-иноагентов будут жесткими. Об этом 9 июля на заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела РФ заявил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.

«По поводу маркировки иностранных СМИ-иноагентов. Да, должны маркироваться. Есть еще требования по форме маркировки. Сейчас данные нормативные акты проходят процедуру согласования. Надеемся, что в ближайшее время они будут приняты и зарегистрированы Минюстом», — сказал он.

Субботин отказался раскрывать дополнительные подробности формы маркировки. Также он выразил надежду на то, что уже в ближайшее время в отношении СМИ-иногаентов можно будет применять административную ответственность.

В декабре 2019 года президент РФ Путин подписал закон о дополнительном регулировании деятельности СМИ-иноагентов на территории страны.

В том же месяце российский лидер утвердил штрафы до 5 млн рублей за неисполнение закона о СМИ — иностранных агентах и объяснил, что закон о признании организации нужен не для ее запрета, а чтобы сделать деятельность прозрачной.