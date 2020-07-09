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В Роскомнадзоре заявили о жестких требованиях к маркировке СМИ-иноагентов

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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Требования к форме маркировки СМИ-иноагентов будут жесткими. Об этом 9 июля на заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела РФ заявил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.

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«По поводу маркировки иностранных СМИ-иноагентов. Да, должны маркироваться. Есть еще требования по форме маркировки. Сейчас данные нормативные акты проходят процедуру согласования. Надеемся, что в ближайшее время они будут приняты и зарегистрированы Минюстом», — сказал он.

Субботин отказался раскрывать дополнительные подробности формы маркировки. Также он выразил надежду на то, что уже в ближайшее время в отношении СМИ-иногаентов можно будет применять административную ответственность.

В декабре 2019 года президент РФ Путин подписал закон о дополнительном регулировании деятельности СМИ-иноагентов на территории страны.

В том же месяце российский лидер утвердил штрафы до 5 млн рублей за неисполнение закона о СМИ — иностранных агентах и объяснил, что закон о признании организации нужен не для ее запрета, а чтобы сделать деятельность прозрачной.

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