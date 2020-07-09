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Москва заняла первое место в инвестрейтинге регионов АСИ в 2020 году
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Москва заняла первое место в инвестрейтинге регионов АСИ в 2020 году

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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Москва заняла первое место в инвестиционном рейтинге регионов Агентства стратегических инициатив (АСИ) в 2020 году. Об этом 9 июля на заседании наблюдательного совета агентства с участием президента России Владимира Путина, заявила гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

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Второе место в рейтинге занял Татарстан, на третьем — Тульская область, которая год назад располагалась на шестой строчке. Замыкают первую пятерку Санкт-Петербург и Московская область. В первую десятку также вошли Краснодарский край, Белгородская и Калужская области, Республика Башкортостан и Ярославская область.

Как отметил Путин, решение о создании АСИ, принятое девять лет назад, было правильным, потому что агентство всегда на первое место ставит запросы людей, снимает преграды для деловых и социальных инициатив.

«За 9 лет работы вы значительно расширили свои компетенции и потенциал, что — особо отмечу — позволило вам в непростой для нашей страны период борьбы с эпидемией буквально с колес и в короткие сроки запустить достаточно востребованные обществом, гражданами нужные нам сегодня инициативы», — сказал президент.

6 июня сообщалось, что Россия вошла в топ-10 наиболее привлекательных для иностранных инвесторов стран Европы в 2019 году, вновь оказавшись на девятой строчке. Такие данные содержатся в ежегодном исследовании «Инвестиционная привлекательность стран Европы. Россия, 2019» международной консалтинговой компании EY.

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