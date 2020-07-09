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Температурный рекорд по теплу побит на родине Деда Мороза

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Сразу три температурных рекорда были побиты 8 июля на востоке Вологодской области. Речь идет о таких городах, как Никольск, Тотьма и Великий Устюг, который считается родиной Деда Мороза.

В Никольске столбики термометров поднимались до отметки в +37,4 градуса. Предыдущий тепловой рекорд принадлежит 8 июля 1954 года, когда было 33,4 градуса. В Тотьме температура поднималась до +33,3 градуса (в 1954 году было 32,9). В Великом Устюге было зафиксировано +35,3 градуса. Это почти на 3 градуса больше предыдущего самого теплого 8 июля, которое было в 2010 году.

В Никольске и Великом Устюге также побиты абсолютные максимумы июля. В первом случае превышены показатели 1938 года, а во втором — 1973 года, пишет ИА FlashNord.

6 июля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд говорил, что этот год войдет в десятку самых теплых лет в истории наблюдений в России. Прошедшие полгода стали самыми жаркими за 130 лет.

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