Базу данных первых переселенцев создадут в Калининградской области

Специалисты Балтийского федерального университета имени Канта планируют заняться созданием базы данных первых переселенцев в Калининградскую область. Речь идет о послевоенном периоде.

По словам кандидата исторических наук, куратора магистерской программы «Цифровые технологии в гуманитарных исследованиях» Елены Барановой, источником будут служить эшелонные списки со сведениями о приехавших из России и Белоруссии людях.

С помощью этих данных ученые смогут составить социальный портрет переселенца. Они уверены в том, что рксурс поможет людям найти своих родственников.

Калининград.Ru уточняет, что массовое переселение в регион началось в августе 1946 года. Оно стало едва ли не самым масштабным миграционным процессом послевоенной истории СССР.

В Калининградскую область в тот период приехали жители 27 областей России, восьми областей Белоруссии и четырех автономных республик.

В следующем году в Калининграде обустроят сквер с памятником первым переселенцам.