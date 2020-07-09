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Рекламная индустрия подведет итоги полугодия на AdIndex City Conference 2020

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Фото: vk.com/adindex
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23 июля в онлайне состоится ежегодное рекламное мероприятие AdIndex City Conference 2020.Более 60 экспертов — представителей брендов, агентств и других игроков рынка — выступят на конференции. В программе запланировано свыше 15 секций, идущих в пяти параллельных потоках в формате real-time и онлайн-вещания.

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Ключевая тема этого года — «Post-Pandemic World: как техническая и культурная эволюция изменят человечество, бренды, рекламу и коммуникации». Участники поделятся актуальной аналитикой и лучшими примерами маркетинговых, рекламных, технологических и бизнес-решений, которые позволили не только пережить идеальный шторм этой весны, но и совершить мощнейший эволюционный скачок, результаты которого нам всем еще только предстоит осознать.

Трансляция конференции пройдет 23 июля с 10:00 до 17:00 — посмотреть дискуссии и доклады спикеров можно на сайте AdIndex, в социальных сетях: VK, Facebook, YouTube и в сообществе «Вконтакте» для бизнеса».

В этом году фирменный стиль конференции посвящен периоду карантина и нашей жизни в нем. Подробнее посмотреть концепцию мероприятия и ее описание можно по ссылке.

Следить за актуальными новостями, деловой программой и информацией о спикерах можно на странице AdIndex City Conference и на сайте AdIndex. Узнайте, как проходила AdIndex City Conference в прошлые годы на официальном сайте мероприятия.

Генеральный партнер: «Спасибо от Сбербанка»

Индустриальные партнеры: Mediainstinct Group, Nectarin

Официальные партнеры конференции: «Газпром-медиа», Dentsu Aegis Network, Go Mobile, Scanners

Партнеры: «Яндекс», IMHO, Slickjump

Образовательные партнеры: «Волна», Skillbox, «Нетология»

Специальные партнеры: ГК «Игроник», Техноград, Event Film Service, Flash Tech Pro, «Воды здоровья».

По вопросам участия в мероприятии: info@adindex.ru

По вопросам спонсорских и партнерских интеграций: help@adindex.ru

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