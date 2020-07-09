Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Властям США запретят сотрудничать с использующими Huawei и ZTE компаниями
Общество
Роскомнадзор передал МВД материалы о фейках о голосовании в СМИ-иноагентах
Общество
Генпрокуратура рассказала о выявленных фейках о голосовании по поправкам
Политика
Цыбульский подтвердил планы по интеграции Архангельской области с НАО
Общество
Мишустин пообещал увеличить прием в вузы на специальности в цифровой сфере

Производство «умных остановок» развивают в Рязани

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Рязани продукцию АО «Интеркросс» будут использовать при реализации проекта «Умный город» в рамках развития экосистемы городского хозяйства. Предприятие, на котором производится телекоммуникационное оборудование, осмотрел губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Ему показали сделанный на предприятии павильон для ожидания общественного транспорта «Умная остановка». Речь идет о комплексе с набором программно-аппаратных продуктов видеонаблюдения, который обеспечивает пассажиров информацией о маршрутах, расписанием, графиками движения транспорта. Кроме того, там предусмотрена возможность вызова экстренных служб при ЧС.

Глава региона выразил уверенность, что эта уникальная продукция будет пользоваться спросом не только на российских, но и на зарубежных рынках, пишет РИА «7 новостей».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020