Производство «умных остановок» развивают в Рязани

В Рязани продукцию АО «Интеркросс» будут использовать при реализации проекта «Умный город» в рамках развития экосистемы городского хозяйства. Предприятие, на котором производится телекоммуникационное оборудование, осмотрел губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Ему показали сделанный на предприятии павильон для ожидания общественного транспорта «Умная остановка». Речь идет о комплексе с набором программно-аппаратных продуктов видеонаблюдения, который обеспечивает пассажиров информацией о маршрутах, расписанием, графиками движения транспорта. Кроме того, там предусмотрена возможность вызова экстренных служб при ЧС.

Глава региона выразил уверенность, что эта уникальная продукция будет пользоваться спросом не только на российских, но и на зарубежных рынках, пишет РИА «7 новостей».