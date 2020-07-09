Археологический раскоп затопило на территории Пскова

В Пскове затопило новый раскоп археологов. Предполагается, что причиной стал прорыв трубы.

Инцидент произошел на улице Леона Поземского. По данным Археологического центра Псковской области, водой из трубы залило новое место раскопок. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Специалисты отмечают, что работы на раскопе не прекращались ни на один день во время реконструкции магистрали. В частности, археологи обнаружили средневековый точильный камень. Предмет находился в использовании, пока не сломался в самом тонком месте. Кроме того, специалисты нашли незаконченное резное изделие из кости в виде лица.

Ранее сообщалось, что археологи обнаружили в Сочи следы средневекового храма.