Систему наблюдения установят в Ялте для борьбы со стихийными рынками

В Ялте завершают монтаж интеллектуальной системы видеонаблюдения на территориях, где чаще всего появляются нелегальные торговцы. Сотрудники правоохранительных органов смогут отслеживать нарушителей в круглосуточном режиме.

С 2019 года в городе развивают «Ялтинскую городскую систему безопасности». Теперь видеонаблюдение появится у гастронома «Черноморец», в сквере «Юбилейный», возле Овощного рынка и в других местах, где происходит стихийная торговля. Об этом пишет ИА «Крыминформ».

Дополнительные камеры установят на набережной Ялты, на Пушкинском бульваре, площади Маршака. Они позволят в режиме онлайн отслеживать ситуацию в центре города.

Также система охватит поселки. В частности, «умные» камеры установят в Симеизе и Гурзуфе.