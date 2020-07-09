Башни кремля в Пскове откроют для одиночных посетителей

Башни Псковского кремля планируют открыть для одиночных посетителей. На данный момент башни доступны только для экскурсионных групп.

Объекты были отремонтированы в конце марта. Сотрудники музея планировали начать экскурсионную программу с апреля, однако в Псковской области были введены ограничения в связи с угрозой распространения коронавируса. На данный момент Варлаамовскую, Высокую и Плоскую башни могут посещать организованные группы с максимальным числом участником 10 человек. Об этом пишет «Псковская лента новостей».

В скором времени весь комплекс откроют для единичных посетителей. В музее подчеркивают, что основной проблемой сейчас является отсутствие туалета. В качестве варианта рассматривается вариант установки санузла городскими службами.