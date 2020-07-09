Мусоросортировочную станцию построят в Ульяновской области

В Ульяновской области решили создать мусоросортировочную станцию, которая будет перерабатывать 50 тыс. тонн отходов за год. Региональный оператор в прошлом году построил объект по переработке твердых коммунальных, который производит технический грунт для рекультивации земель.

В 2021 году другой регоператор планирует вложить средства в строительство объекта по утилизации. Отходы станут перерабатывать в биогрунт для использования в сельском хозяйстве и для горшечных культур. Сейчас в регионе функционирует четыре мусоросортировочные станции во всех зонах. В этом году в пятой зоне появился свой оператор, сообщает 1ul.ru.

В России предлагают законсервировать мусоропроводы во всех домах, а также перестать проектировать их в новостройках. Такое предложение министру строительства и ЖКХ направили Общественная палата (ОП) РФ, Всероссийское общество охраны природы и Институт развития правового общества. Инициативу поддерживают в профильном комитете Госдумы, «Деловой России» и Общественном совете при Минстрое. Стоимость консервации мусоропроводов в многоэтажках составляет несколько тысяч рублей, эти расходы лягут на плечи жильцов. Но в будущем они смогут ежемесячно экономить на платежах за ЖКУ.