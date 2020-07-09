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Властям США запретят сотрудничать с использующими Huawei и ZTE компаниями

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Фото: Global Look Press/Wanggang/Keystone Press Agency
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Администрация президента США Дональда Трампа планирует ввести требования, которые запретят правительству страны покупать товары или услуги у поставщиков, использующих продукты пяти китайских компаний, среди которых Huawei и ZTE. Об этом в четверг, 9 июля, сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника.

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По его словам, компании, которые продают товары или услуги администрации США, должны будут подтвердить, что не используют продукты Dahua, Hikvision, Hytera Communications Corp и оборудование Huawei или ZTE.

Новое требование, отметил собеседник агентства, вступит в силу 13 августа. При этом, пока не понятно, повлияет ли это на текущие контракты.

30 июня Федеральная комиссия по связи США официально объявила Huawei и ZTE, а также их любые филиалы, материнские и дочерние компании угрозами национальной безопасности.

В феврале госсекретарь США Майк Помпео назвал Huawei и другие китайские компании с господдержкой «троянскими конями китайской разведки». До этого он заявил, что инфраструктура связи техногиганта не менее опасна, чем программное обеспечение времен СССР.

В мае 2019 года министерство торговли США внесло Huawei в черный список за деятельность, якобы несущую угрозу нацбезопасности. Компании запретили покупать технологии и компоненты у американских производителей и вести деятельность с бизнесом США без разрешения Вашингтона.

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