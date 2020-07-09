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Чистку фонтанов начали проводить в Севастополе

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В Севастополе стартовали работы по очистке фонтанов. Они продлятся две недели.

По данным департамента городского хозяйства, техническое задание было разработано на очистку 21 фонтана, 16 из которых находятся на территории парка Победы. 9 июля стартовала очистка объектов. Все работы завершатся 24 июля. Об этом сообщает онлайн-газета «Новый Севастополь».

Ранее сообщалось, что в Хабаровске в штатном режиме возобновили работу городских фонтанов. Оборудование было подготовлено еще в апреле, однако в городе действовали ограничения, связанные с распространением коронавируса.

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