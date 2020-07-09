Дожди нанесли ущерб скверу в Калужской области

В Кондрове (Калужская область) недавно построенный сквер пострадал из-за ливня. Дождевая вода размыла часть склона.

Ливневые стоки не справились с большим объемом осадков, обрушившихся на регион. Потоки воды размыли часть склона, на котором разбит сквер. Об этом сообщает газета «Весть».

Отмечается, что проектировщики неточно рассчитали высоту бордюров. Подрядчик исправляет ошибки, допущенные при строительстве.

Ранее сообщалось, что в Геленджике 8 июля из-за дождей оказалась затоплена набережная и многие улицы в центре. Потоки воды сбивали людей с ног. При этом ливневая канализация не справлялась с обилием воды.