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США пригласят КНР на переговоры по контролю над вооружениями

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Фото: Global Look Press/www.imago-images.de
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Соединенные Штаты пригласят Китай присоединиться к переговорам по контролю над вооружениями в Вене. Такое заявление сделала глава пресс-службы американского Госдепа Морган Ортэгус в четверг, 9 июля.

«Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли пригласит власти Китая присоединиться к добросовестным переговорам в Вене, в Австрии», — приводит ее слова ТАСС.

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Однако американская сторона посоветовала Китаю прежде встретиться с Россией и обсудить вопросы трехсторонней встречи.

Накануне власти КНР заявили, что присоединятся к переговорам с участием России и США по разоружению, если Вашингтон сократит свой ядерный арсенал до уровня КНР. В Китае также уточнили, что американцы так и не объяснили, чего они конкретно хотят от страны на этих переговорах.

В то же время в КНР отметили, что Москва понимает позицию Пекина и не настаивает на участии в переговорах, как этого требует Вашингтон.

Россия призывает США продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружении (СНВ-3), который закончится в 2021 году. Однако Вашингтон четкого ответа не дает и настаивает на подключении к соглашению Пекина.

23 июня американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп продлит соглашение при трех условиях: указание в документе жестких мер верификации, включение в него всех ядерных боеголовок и подключение Китая.

Кроме того, отмечалось, что в ходе российско-американских переговоров в Вене 22 июня спецпредставитель США Маршалл Биллингсли пытался убедить замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова в необходимости надавить на КНР для привлечения Пекина к переговорам.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, который участвовал в подписании СНВ-3, в свою очередь «скептически» оценил возможность продления этого соглашения из-за позиции США, так как она в настоящий момент «неконструктивна».

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