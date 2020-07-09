Власти Воронежа выбрали архитектора для благоустройства главной улицы

В Воронеже объявлен победитель торгов на разработку проектно-изыскательных работ по благоустройству проспекта Революции. Им стало ООО «Архитектурное бюро № 1». Аукцион проводило городское управление строительной политики.

Стоимость работ оценивается в 4,7 млн рублей. До 25 ноября подрядчик должен спроектировать благоустройство центральной улицы Воронежа.

Необходимо предусмотреть реконструкцию тротуарного покрытия с устройством велосипедных дорожек, организацию ливневой канализации, озеленение, малые архитектурные формы, видеонаблюдение, подключенное к системе «Безопасный город».

ИА «Абирег» напоминает, что с прошлым подрядчиком, ООО «Возрождение — торговый дом» из Петербурга, контракт был расторгнут, власти пытались спроектировать реконструкцию без использования средств из бюджета. В этом помогли наработки подрядчика.

В 2020 году уже приступили к замене опор контактной сети, спилу аварийных деревьев, замене бортового камня и покрытия.