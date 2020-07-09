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Политика
Цыбульский подтвердил планы по интеграции Архангельской области с НАО
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Цыбульский подтвердил планы по интеграции Архангельской области с НАО

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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Врио главы Архангельской области Александр Цыбульский сообщил в четверг, 9 июля, что не отказывается от планов по интеграции региона с Ненецким автономным округом (НАО).

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«Моя позиция не поменялась. Я со своей стороны буду открыто объяснять плюсы этого процесса», — приводит его слова ТАСС.

13 мая Цыбульский и врио губернатора НАО Юрий Бездудный подписали меморандум о намерении объединить регионы. Название нового субъекта определено не было. Цыбульский заверял, что жители НАО сохранят экономические гарантии, и подчеркивал, что пока речь идет только о начале обсуждения данного вопроса с общественностью.

Ожидалось, что слияние ускорит социально-экономическое развитие обоих регионов и повысит уровень жизни населения. Кроме того, бюджет НАО во многом зависит от доходов от добычи газа и нефти, цена на которую в последнее время не отличается стабильностью.

Создание общей программы Цыбульский и Бездудный обсудили с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым 26 мая. Министр назвал приоритетным развитие Арктической зоны и Северного морского пути и отметил, что взаимодействие двух регионов позволит реализовать проект глубоководного порта Индига. Это, в свою очередь, обеспечит «новое качество жизни для людей».

28 мая председатель рабочей группы от НАО Матвей Чупров заявил, что в 2020 году референдума по вопросу интеграции регионов не будет. Также было принято решение, что оба субъекта будут развиваться только в рамках макрорегиона, без «политических объединений». Их развитие закрепят в программе развития по Арктике отдельным подпунктом.

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