Дела Джигурды и Волочковой о визитах в Дивеево рассмотрят в Москве

Дело об административном правонарушении в отношении актера Никиты Джигурды, посетившего Серафимо-Дивеевскй монастырь в закрытом для свободного посещения из-за пандемии коронавирусной инфекции нижегородском селе Дивеево, перенесено для рассмотрения в Москву. Об этом сообщили в четверг, 9 июля, в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.

«Суд в Нижегородской области постановил направить административный материал в отношении Джигурды по месту жительства», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва». Определением Дивеевского районного суда административные материалы направлены в столицу.

На Джигурду и двух его спутников, приехавших в Дивеево, было составлено три протокола по ст. 6.3 КоАП «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Ранее этот же день материалы на Джигурду и его спутников поступили в суд, передает RNS.

Аналогичная ситуация произошла с Анастасией Волочковой и ее водителем, которые приехали в Серафимо-Дивеевский монастырь. По ходатайству балерины ее административные материалы переданы на рассмотрение по месту их жительства в Москве.

С 25 апреля Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь закрыли для посещения, после того как у нескольких его обитательниц обнаружили коронавирус. В монастыре ограничения сняли 11 июня, однако в селе Дивеево он по-прежнему действует.

Серафимо-Дивеевский монастырь — православная женская обитель, расположена в селе Дивеево Нижегородской области. Почитается верующими как четвертый земной удел Богородицы (земля, которая находится под ее особым покровительством). В Троицком соборе монастыря хранятся почитаемые мощи святого преподобного Серафима Саровского.

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