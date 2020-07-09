Мишустин пообещал увеличить прием в вузы на специальности в цифровой сфере

Власти почти в 2,5 раза увеличат прием на обучение в вузы по специальностям в цифровой сфере, заявил в четверг, 9 июля, премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе дискуссии с главами крупнейших российских IT- компаний.

«Для решения проблемы нехватки квалифицированных кадров в сфере информационных технологий предлагается поэтапно почти в 2,5 раза увеличивать контрольное цифры приема в вузы на IT-специальности с 50 тыс. в этом году до 120 тыс. в 2024 году», — сказал глава российского правительства.

В ходе встречи Мишустин также пообещал выделить до 2024 года 20 млрд рублей на гранты российским IT-компаниям для разработки новых продуктов. В этом году, как отметил премьер, гранты смогут покрыть 80% расходов на разработку и выпуск новых продуктов.

В ходе совещания по развитию IT, которое состоялось 10 июня, президент России Владимир Путин заявил о необходимости развития тенденций к цифровизации, ставших особенно актуальными в период пандемии коронавируса.

В частности, тогда глава Минкомсвязи России Максут Шадаев сообщил, что госкомпании собираются до 2021 года закупить отечественное программное обеспечение на 80 млрд рублей в рамках импортозамещения.