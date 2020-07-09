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Дитрих оценил ожидаемый пассажиропоток столичного аэропорта Жуковский

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Пассажиропоток московского аэропорта Жуковский в 2020 году ожидается на уровне порядка 500 тыс. человек. Об этом 9 июля заявил глава Минтранса России Евгений Дитрих.

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Он уточнил, что в 2019 году этот показатель составлял 1,32 млн человек, сообщает «РИА Новости».

Ранее в этот же день стало известно, что Министерство транспорта России должно до 13 июля оценить готовность международных аэропортов страны к возобновлению авиасообщения.

Также в этот день российский оперативный штаб по борьбе с COVID-19 поддержал идею возобновления международного авиасообщения в два этапа

Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за распространения коронавируса в конце марта.

В конце июня министр транспорта России Евгений Дитрих заявлял, что возможность возобновления международных полетов из России в июле пока сохраняется.

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