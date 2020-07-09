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Зараженные вредителем сливы нашли на прилавках магазинов Саратова

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В Саратове в партии свежей сливы из Казахстана нашли карантинного вредителя. Проверкой занималось региональное управление Россельхознадзора. Специалисты ведомства отобрали пробы партии общим весом 5 т.

При исследовании в ФГБУ «Саратовская МВЛ» выяснилось, что в сливе есть карантинный вредитель, калифорнийская щитовка, жизнеспособная. Это подтверждено энтомологической экспертизой, которую провели специалисты лаборатории.

В ведомстве ИА «Взгляд-инфо» напомнили, что это опасный карантинный вредитель, который повреждает около 150 видов различных растений. Он высасывает сок из стволов, ветвей, листьев и плодов растений. На плодах появляются красные пятна, урожаи значительно снижаются.

Партию свежей сливы всё же пропустили на территорию России, поскольку этот вредитель распространяется с посадочным материалом и черенками.

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