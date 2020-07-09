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Путин заявил о необходимости развития в регионах норм обновленной Конституции

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Фото: ТАСС/Алексей Дружинин
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Нормы обновленной Конституции должны получить развитие в каждом регионе страны. Об этом 9 июля на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив заявил президент России Владимир Путин.

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«Все основные пункты государственной политики строятся вокруг человека и все планы направлены на создание возможностей сбережения здоровья, для честного труда, для образования, для воспитания детей», — подчеркнул президент.

Путин отметил, что все фундаментальные основы политики нашли свое отражение в обновленной Конституции страны.

Голосование по поправкам в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля. В результате за принятие проголосовали 77,92%, против — 21,27%.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас 3 июля отметил, что законодатели уже готовы работать на основе Конституции с принятыми поправками.

В тот же день Путин предложил рабочей группе по Конституции продолжить работу над мониторингом реализации поправок.

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