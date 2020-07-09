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Захарова отвергла возможность обмена Уилана на россиян в американских тюрьмах
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Захарова отвергла возможность обмена Уилана на россиян в американских тюрьмах

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Москва и Вашингтон не ведут переговоров об обмене осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана на граждан РФ, содержащихся в тюрьмах США. Об этом 9 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

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«Хотела бы еще раз подчеркнуть: слухи на тему якобы ведущихся обсуждений с американской стороной неких вероятных схем размена, даже употребляется такое слово, Уилана на наших граждан не соответствуют действительности», — сказала она.

15 июня Мосгорсуд приговорил американца к 16 годам колонии. В тот же день госсекретарь США Майк Помпео заявил, что возмущен приговором Уилану и требует его немедленно освободить.

В конце мая адвокаты американца говорили, что в случае обвинительного вердикта допускают возможность прошения о помиловании. Также будет рассмотрена возможность обмена.

Уилана, который также имеет подданство Великобритании, а также гражданства Канады и Ирландии, задержали при проведении шпионской акции 28 декабря. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

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