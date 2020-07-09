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РЕН ТВ 12 июля покажет ключевые бои турнира UFC 251

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Фото: Global Look Press/Vit Simanek/CTK
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Три титульных поединка в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC 251 смогут увидеть россияне на телеканале РЕН ТВ. Трансляция будет вестись 12 июля в 5.20 мск.

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В ходе состязаний россиянин Петр Ян попробует одолеть легенду ММА Жозе Алдо и благодаря этому стать вторым гражданином РФ — обладателем пояса UFC.

Зрители телеканала смогут увидеть схватку в полусреднем весе между американскими бойцами Камару Усмано и Хорхе Масвидалем, а также поединок в полулегкой весовой категории австралийца Александра Волкановски и еще одного американца Макса Холлоуэя.

Всего в прямом эфире будет показано четыре боя в рамках турнира, который, по мнению экспертов, станет одним из самых мощных по составу участников за всё время существования UFC.

Бои будут проходить в «закрытом» режиме, то есть без зрителей на трибунах из-за риска распространения коронавирусной инфекции. Местом проведения поединков впервые станет Бойцовский остров UFC, расположенный в Абу-Даби.

Увидеть сражения турнира абсолютно бесплатно смогут только зрители РЕН ТВ.

21 июня телеканал показал главный бой турнира UFC Fight Night между россиянином Александром Волковым и американцем Кертисом Блэйдсом в Лас-Вегасе. Последний все-таки победил Волкова, положив в свою копилку 14-ю победу.

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