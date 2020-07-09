Соревнования Tundra cup отменили из-за пандемии коронавируса

В Мурманской области отменены все запланированные в рамках турнира Tundra cup спортивные мероприятия. Соревнования должны были стартовать с 18 июля. Причина — неблагоприятная эпидемиологическая ситуация.

Планировалось провести веломарафон «Муста-Тунтури», затем должен был состояться «Хибинский трейл» на 42 км и в финале – кировский лыжный марафон на 50 км, пишет ИА «Би-порт».

9 июля Министерство спорта России проинформировало все спортивные организации о том, что приказ о запрете проведения международных соревнований, всероссийских и региональных спортивных мероприятий отменен. Однако в ведомстве отметили, что последнее решение все же остается за главами регионов.