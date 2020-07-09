Против мэра Сеула подали иск о домогательствах накануне его пропажи

Секретарь мэра Сеула Пака Вон Суна 8 июля подала в столичное полицейское управление иск против чиновника о сексуальных домогательствах. Такую информацию передает южнокорейский телеканал SBS в четверг, 9 июля.

Таким образом, женщина обратилась с жалобами на приставания чиновника накануне его исчезновения. Она заявила, что домогательства начались сразу после того, как она начала работать у мэра. Иногда он не только трогал ее, но и присылал ей фотографии личного характера.

Секретарь утверждала, что помимо нее есть еще и другие жертвы домогательств Пака Вон Суна. Сообщается, что после допроса девушки полиция вызвала остальных свидетелей вероятных домогательств чиновника. Стражи порядка в итоге пришли к выводу, что сам градоначальник также должен дать показания.

Однако в четверг стало известно об исчезновении мэра Сеула. В полицию обратилась его дочь, которая заявила, что отец ушел из дома утром и его телефон выключен на протяжении долгого времени.

В этот день Вон Сун также отменил все рабочие поездки якобы из-за плохого самочувствия и не пришел на работу.

Как ранее сообщали СМИ, полицейские обнаружили его тело возле парка Волонг у задних ворот одного из университетов Сеула. Причина его смерти не называлась. При этом в полиция эту информацию официально не подтвердили, сообщив, что продолжают поиски мэра.