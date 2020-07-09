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Глава Владимирской области не поддержал идею Жириновского о сложении полномочий

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Фото: РИА Новости/Владимир Чучадеев
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Губернатор Владимирской области, член ЛДПР Владимир Сипягин 9 июля в своем Instagram завил, что не собирается подавать в отставку после слов лидера партии Владимира Жириновского о возможном сложении полномочий ее членов, возглавляющих регионы, из-за задержания главы Хабаровского края Сергея Фургала.

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«Жители Владимирской области мне доверили возглавить регион, и я честно и с полной самоотдачей работаю и буду работать весь отведённый мне законом срок», — написал он.

Сипягин добавил, что он не опасается сценария, подобного тому, что произошел с Фургалом. При этом он подчеркнул, что виновен Фургал или нет может решить только суд.

После задержания хабаровского чиновника, который состоит в ЛДПР, глава политсилы Владимир Жириновский заявил, что члены партии в Госдуме могут сложить полномочия в знак протеста. Парламентарий добавил, что из ЛДПР задержанного не исключат.

Фургала задержали 8 июля. Он проходит по уголовному делу об организованной преступной группе, причастной к планированию и совершению убийств в 2004–2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. По данным телеканала РЕН ТВ, его в том числе подозревают в организации убийств и покушений на ряд предпринимателей.

В рамках уголовного дела кроме хабаровского чиновника ранее задержали и арестовали четырех участников организованной группы. Им предъявили обвинения в зависимости от роли в преступлениях. На губернатора уже дали показания предполагаемые соучастники убийств.

Следственный комитет России проверяет задержанного на причастность к другим тяжким преступлениям. 9 июля его этапировали в Москву. Он уже находится в Следственном комитете на допросе, во время которого ему планируют предъявить обвинение в организации серии убийств, сказал «Интерфаксу» информированный источник.

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