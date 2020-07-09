Ограничения на продажу алкоголя сняли в Красноярском крае

В Красноярском крае отменили ограничения по продаже алкоголя, которые начали действовать после распространения коронавируса. Соответствующее решение принято на сессии законодательного собрания.

Со 2 апреля торговля спиртным в регионе была разрешена с 10 до 18 часов. Об этом пишет ИА KrasnoyarskMedia. По решению депутатов ограничения будут отменены, продажа алкоголя разрешена с 8 до 23 часов.

По словам депутата Юрия Ефимова, в Красноярском крае отмечен рост самогоноварения. Кроме того, из-за действовавших ограничений налоговые поступления в бюджет снизились примерно на 100 млн рублей за каждый месяц.

Ограничения будут сняты после подписания закона губернатором Красноярского края.