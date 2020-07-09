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Численность личинок рыб выросла в Татарстане с 2,5 раза

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В Татарстане зафиксирована самая большая численность личинок рыб за период с 2013 года. Это показали исследования в Куйбышевском и Нижнекамском водохранилищах.

Данные обнародовали на заседании Республиканского совета по вопросам сохранения водных биологических ресурсов. Поколение этого года стало самым урожайным за последние восемь лет и в 2,5 раза превышает среднемноголетние значения.

Кроме того, как пишет Inkazan.ru, в Татарстане всё это время, несмотря на пандемию коронавируса, продолжалась борьба с браконьерами. Во время операции «Нерест» выявлено на 15% больше нарушений, чем обычно в этот период. Всего же с начала года возбуждено 80 уголовных дел.

В республиканском министерстве сельского хозяйства ранее рассказывали, что в Балтасинском и Арском районах запустили систему идентификации и маркировки сельскохозяйственных животных. Чипированию подвергнут даже рыб.

В середине мая сообщалось, что на Волге в Тетюшском районе Татарстана установили искусственные нерестилища длиной более 1 км. Работы прошли в рамках природоохранной акции «Рыбе — быть!».

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