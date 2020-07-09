Адвокат потерпевших заявил об отсутствии причин прощать Ефремова

Актер Михаил Ефремов не признает свою вину в ДТП со смертельным исходом. Таким образом, родственникам погибшего Сергея Захарова не за что прощать артиста, заявил адвокат Александр Добровинский, представляющий потерпевшую сторону.

Также потерпевшие еще раз заявили через Добровинского, что не примут от актера компенсацию деньгами, передает ТАСС.

8 июля адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что намерен добиваться оправдательного приговора по делу о ДТП. По его словам, у него есть достаточные доказательства невиновности актера. Добровинский в ответ обвинил его в «подковерных играх» и отметил, что позиция защиты актера за месяц существенно изменилась.

Ранее в тот же день Пашаев объяснил отказ своего подзащитного признавать вину. Кроме того, адвокат пообещал общественности «сенсацию в суде».

8 июня заслуженный артист РФ Михаил Ефремов спровоцировал ДТП на Смоленской площади в Москве. Его джип выехал на встречную полосу и протаранил Lada. От полученных травм скончался 58-летний водитель отечественного авто Сергей Захаров.

Медэкспертиза показала наличие в организме Ефремова алкоголя и наркотиков. По словам очевидцев, актер едва стоял на ногах из-за опьянения.

Непосредственно после аварии артист отмечал, что ответственность за аварию лежит на нем.

Потерпевшими по делу об аварии проходят вдова, брат и два сына Захарова.