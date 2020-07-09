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Адвокат потерпевших заявил об отсутствии причин прощать Ефремова
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Адвокат потерпевших заявил об отсутствии причин прощать Ефремова

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Фото: TASS/EPA/YURI KOCHETKOV
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Актер Михаил Ефремов не признает свою вину в ДТП со смертельным исходом. Таким образом, родственникам погибшего Сергея Захарова не за что прощать артиста, заявил адвокат Александр Добровинский, представляющий потерпевшую сторону.

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Также потерпевшие еще раз заявили через Добровинского, что не примут от актера компенсацию деньгами, передает ТАСС.

8 июля адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что намерен добиваться оправдательного приговора по делу о ДТП. По его словам, у него есть достаточные доказательства невиновности актера. Добровинский в ответ обвинил его в «подковерных играх» и отметил, что позиция защиты актера за месяц существенно изменилась.

Ранее в тот же день Пашаев объяснил отказ своего подзащитного признавать вину. Кроме того, адвокат пообещал общественности «сенсацию в суде».

8 июня заслуженный артист РФ Михаил Ефремов спровоцировал ДТП на Смоленской площади в Москве. Его джип выехал на встречную полосу и протаранил Lada. От полученных травм скончался 58-летний водитель отечественного авто Сергей Захаров.

Медэкспертиза показала наличие в организме Ефремова алкоголя и наркотиков. По словам очевидцев, актер едва стоял на ногах из-за опьянения.

Непосредственно после аварии артист отмечал, что ответственность за аварию лежит на нем.

Потерпевшими по делу об аварии проходят вдова, брат и два сына Захарова.

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