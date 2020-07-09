Полиция опровергла сообщения о смерти мэра Сеула

Полиция Южной Кореи опровергла сообщения о том, что мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым, сообщает в четверг, 9 июня, ТАСС со ссылкой на газету «Хангук Кёнчжэ».

«Сообщения о том, что полиция Сеула обнаружила тело, — ошибочные», — приводит издание сообщение полиции города.

Мэра продолжают разыскивать.

О том, что Вон Сун был найден мертвым, сообщили китайские СМИ ранее в четверг.

О пропаже отца сообщила ранее дочь градоначальника. По ее словам, он вышел из дома, выключил телефон и исчез.