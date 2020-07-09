Курорт «Эльбрус» 10 июля возобновит работу после остановки из-за COVID-19

Курорт «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии начнет принимать российских туристов с 10 июля. Об этом сообщил аппарат полпреда президента России в СКФО в четверг, 9 июля, на своей официальной странице в Instagram.

Вместе с подъемниками и трассами снова начнут работать и инфраструктурные объекты, в том числе отели и заведения общепита.

«С 10 июля после трехмесячного перерыва курорт «Эльбрус» возобновляет свою работу. Высочайшая гора Европы станет доступна для восхождений и отдыха, будет разрешена работа канатных дорог, ряда гостиниц, ресторанов и кафе», — уточнили в полпредстве.

Однако, несмотря на ослабление ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, руководство курорта призвало отдыхающих соблюдать правила социального дистанцирования и при появлении симптомов ОРВИ не посещать общественные места.

В распоряжении туристов на курорте оборудовано 15,4 км горнолыжных трасс и семь подъемников. Работает гондольная канатная дорога, которая стала самой высокогорной в Европе — 3847 м.

Работа туристических объектов Приэльбрусья была приостановлена в конце марта из-за распространения коронавируса.

По данным портала стопкоронавирус.рф в Кабардино-Балкарии на сегодняшний день с момента распространения инфекции зарегистрировано 5433 случая COVID-19, скончались 60 человек, выздоровели 4429 пациентов.

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