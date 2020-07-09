Масштабный ремонт ливневой канализации проведут в Уссурийске

В Уссурийске проводят ремонт сетей ливневой канализации. Это позволит избежать аварийных ситуаций при обильных осадках.

Подрядные организации проводят очистку водоприемных и смотровых колодцев, а также промывают трубопроводы и устанавливают новые решетки. Кроме того, специалисты поднимают люки ливневой канализации до уровня дорожного полотна. Об этом пишет ИА UssurMedia.

Работы частично проведены на улице Чичерина, где колодец оказался засыпан при строительстве многоквартирного дома. Кроме того, завершены работы на перекрестке улиц Советской и Октябрьской. Ведутся работы на Краснознаменной улице, где приводят в порядок смотровые колодцы и заменяют изношенные отрезки ливневых коллекторов.

В администрации поясняют, что засоры появляются при износе систем ливневок, а это приводит к подтоплениям. Своевременный ремонт позволит восстановить пропускную способность канализации.