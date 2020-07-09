Москвичи в июне из-за COVID-19 обращались в службу 112 в три раза реже

Операторы службы «112» в Москве за июнь приняли более 203 394 вызовов, при этом число обращений за информацией о коронавирусе уменьшилось с мая в три раза. Об этом сообщила пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы в четверг, 9 июля.

Из указанного количества экстренных вызовов комплексного реагирования потребовали 50 799.

«В связи с улучшением эпидемиологической ситуации в столице значительно уменьшилось число обращений за справочной информацией о коронавирусной инфекции. Если в мае в систему «112» Москвы по этой теме поступило почти 6,5 тыс. вызовов, то в июне в три раза меньше — 2,5 тыс.», — приводит сообщение пресс-службы «РИА Новости».

Чаще всего в июне граждане обращались для вызова полиции и аварийных служб города.

Всего с начала года сотрудники столичной системы «112» приняли и обработали более 1,3 млн вызовов от москвичей. Для вызова скорой медпомощи обратились более 318 тыс. раз, полицию вызывали свыше 250 тыс. раз, службы ЖКХ — 301 097 раз, пожарных — не менее 27,7 тыс. раз.

Ранее 9 июля мэр Москвы Сергей Собянин заявил о снижении числа выявляемых случаев COVID-19 по сравнению с началом мая в 10,7 раза. Количество новых случаев вируса стало минимальным с 5 апреля: за сутки в городе зарегистрировали 568 новых заболевших. Загруженность коронавирусных стационаров в столице уменьшилась в 3,9 раза.

В этот же день градоначальник постановил отменить в Москве обязательный масочный режим на улицах с 13 июля.

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