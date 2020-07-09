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Продажу энергетиков подросткам запретили в Волгоградской области

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Депутаты Волгоградской областной думы рассмотрели и приняли сразу в двух чтениях закопроект, который запрещает продажу несовершеннолетним безалкогольных энергетических напитков, содержащих кофеин. Нарушивших этот запрет ждет штраф.

По словам главы профильного думского комитета Натальи Семеновой, при разработке этого проекта учитывались многочисленные обращения граждан и исследования Волгоградского медицинского университета о влиянии энергетиков на здоровье детей и подростков.

Кроме того, ГОСТ прямо указывает, что энергетические тоники с повышенным содержанием кофеина не рекомендуется употреблять тем, кто младше 18 лет, беременным женщинам и кормящим матерям. Подобные напитки противопоказаны тем, кто страдает бессонницей, гипертензией и нервными нарушениями.

Штрафы за нарушение нового закона составят для простых граждан от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

Как отмечает ИА «НовостиВолгограда.Ру», административную ответственность введут лишь с 1 сентября. Таким образом, у торговых сетей есть около двух месяцев, чтобы наладить контроль за исполнением закона.

Аналогичные запреты действуют и в других российских регионах. В Волгоградской области соответствующий законопроект начали разрабатывать только в этом году.

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