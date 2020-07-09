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Следы средневекового храма нашли археологи в Сочи

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Специалисты Субтропического научного центра РАН обнаружили фрагменты дробленой средневековой керамики при изучении почвенного слоя в Сочи. По мнению ученых, на месте находки могли находиться сигнальный пункт и храм.

Почвенно-археологические исследования проводились на водораздельной поверхности ручьев Бзугу и Сочапа. Специалисты обнаружили фрагменты дробленой керамики. Предполагается, что находка относится к X–XIV векам, сообщает ИА KrasnodarMedia.

Минеральный горизонт залегал на глубине 12–30 см. Обломки аргиллитов имели следы обжига. Ученые считают, что на месте находки в Средние века мог находиться храм. Объекты находятся на территории опытных полей Субтропического научного центра РАН, для их изучения сформирован научные коллектив.

Ранее сообщалось, что археологи возобновили изыскания на территории Херсонеса в Севастополе. По результатам исследования планируется создать карту археологических зон, которые впоследствии будут музеефицированы.

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