Зеленский пообещал «дожать» госбанки Украины ради ипотеки под 10%

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 9 июля, пообещал «дожать» госбанки, чтобы они выдавали ипотеку под 10% годовых.

«Сложная ситуация с государственными банками. Они давали [ипотеку] под 25%. Сейчас они дают под 14%, но это очень много. Мы с ними спорим. Все нормально. Мы их дожмем, 10% будет», — заявил Зеленский на встрече, которая транслировалась на его странице в Facebook, с представителями бизнеса в Волынской области.

Он подчеркнул, что некоторые коммерческие банки уже начали выдавать ипотеку под 8-9%, но пока это не массовые случаи.

«Я уверен, что до конца года в том или ином объеме это будет, несмотря на кризис, о котором говорят, несмотря на COVID», — подытожил Зеленский.

Председатель Национального банкa Украины Яков Смолий 1 июля сообщил, что покидает свой пост из-за оказываемого на него политического давления. Позже рада одобрила его отставку.

В июне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что цель кабмина — снизить ипотечную ставку до 5-7%, сообщает агентство УНИАН.

В феврале бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что проценты по кредитам в стране очень высокие, таким образом торговля наркотиками и оружием — это единственный способ выплатить ипотеку.