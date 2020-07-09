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Суд Петербурга приговорил к 10 годам колонии анестезиолога-насильника

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В Санкт-Петербурге вынесен приговор врачу-анестезиологу Армену Оганесяну, обвиняемому в изнасиловании сразу нескольких пациенток. Его приговорили к 10 годам колонии строгого режима.

В течение шести лет он не сможет заниматься врачебной деятельностью. Суд также взыскал с медика 70 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда.

Следствие установило, что Оганесян, работая в консультативно-диагностическом центре «Ювента», совершал насильственные действия сексуального характера в отношении пациенток, сообщает телеканал «78».

Обвинение врачу предъявили в декабре 2019 года. Мать 16-летней школьницы рассказала, что анестезиолог воспользовался беспомощным состоянием девушки, когда та отходила от наркоза. Всего же Оганесяна признали виновным по шести эпизодам.

Ранее пациентка одной из столичных клиник обвинила врача-анестезиолога в изнасиловании. Она рассказывала, что медик предлагал ей вступить в интимную связь, а после отказа изнасиловал.

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