Женщина погибла после нападения медведя в Красноярском крае

Жительница Красноярского края погибла в результате нападения медведя в Красноярском крае. Спасатели рекомендуют жителям региона воздержаться от посещения лесов.

Инцидент произошел в Енисейском районе. Недалеко от поселка Байкал женщина с мужем и ребенком отдыхала возле озера. К водоему из леса вышел медведь, он напал на потерпевшую. Хищника удалось отогнать, после чего муж повез пострадавшую в больницу. Женщина скончалась по дороге к медицинскому учреждению, сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа МВД, также работу ведут охотоведы.

Неделей ранее сообщалось, что медведь напал на мужчину на Камчатке. Местный житель получил серьезные раны спины, рук и ног.