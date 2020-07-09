Фургал отказался признавать вину при задержании

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал при задержании не признал вину в организации убийств. Об этом в четверг, 9 июля, ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«При задержании он сказал, что не понимает причин и с чем это связано. Вину не признал», — приводит агентство слова собеседника.

О задержании Фургала по подозрению в организации убийств и покушений на предпринимателей стало известно ночью 9 июля. Как сообщал телеканал РЕН ТВ, речь идет о гибели бизнесменов Олега Булатова, Евгения Зори и Романа Сандалова в 2004–2005 годах. Возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества».

Ранее в четверг в Москву прибыл самолет из Хабаровска, на котором Фургала доставили в столицу. Его встретили сотрудники Следственного комитета. По словам одного из очевидцев, машины подъехали на взлетную полосу прямо к самолету.

СК проверяет Фургала на причастность к другим тяжким преступлениям.

В рамках уголовного дела помимо главы Хабаровского края ранее уже задержали и арестовали четырех участников организованной группы. Им предъявили обвинения в зависимости от роли в преступлениях. На губернатора дали показания предполагаемые соучастники преступлений.